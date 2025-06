Katia e Ascanio, sorrisi in famiglia dopo i problemi di salute del figlio: gli scatti in vacanza

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli di nuovo sorridenti con la famiglia al completto: vacanza e gioia con i figli e non solo. Le immagini social.

Hanno vissuto un momento di grande difficoltà legato alle condizioni di salute del loro figlio, Tancredi. Ora Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono tornati a sorridere e lo hanno fatto con tutta la famiglia al gran completo regalandosi una vacanza in Salento ricca di gioia e spensieratezza. Sui social le foto e anche una bellissima dedica alla vita.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli: il momento difficile

Alcuni mesi fa, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, una delle coppie dello spettacolo più amate in assoluto dal pubblico del piccolo schermo, hanno destato particolare preoccupazione per la salute di loro figlio, Tancredi. La coppia aveva scelto di parlare della situazione delicata senza entrare nel dettaglio e mantendendo sempre un profilo molto riservato.

I due non avevano mai apertamente spiegato cosa fosse accaduto al figlio ma avevano solo fatto riferimento al grande spavento e al fatto che, dopo questa situazione vissuta, il ragazzino ma in generale tutta la famiglia avrebbe dovuto fare i conti con una nuova realtà e una nuova quotidianità.

Le foto in vacanza e la dedica social

Adesso, a distanza di alcuni mesi, le cose sembrano essere decisamente migliorate tanto che l’intera famiglia si è fatta vedere felice e spensierata sui social in vacanza in Salento. Insieme alla coppia, a godere di questi momenti di gioia, anche i figli Matilda e Tancredi. Katia e Ascanio hanno pubblicato alcune foto dei momenti di maggiore relax e felicità accompagnate anche da una dedica alla vita.

“Cerchiamo insieme tutto il bello della vita in un momento che non scappi tra le dita…”, si legge. “E dimmi ancora. Tutto quello che mi aspetto già. Che il tempo insiste. Perché esiste il tempo che verrà.

A questo punto. Buonanotte all’incertezza. Ai problemi all’amarezza. Sento il carnevale entrare in me. E sento crescere la voglia, la pazzia. L’incoscienza e l’allegria. Di morir d’amore insieme a te”.