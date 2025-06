Ha spiazzato tutti Belen Rodriguez sui social mostrandosi in un filmato con la fede al dito. L’argentina ha successivamente spiegato il perché.

Dopo aver incantato a Capri con un vero e proprio show improvvisato, ecco Belen Rodriguez tornare a far parlare di sé. Il motivo? L’argentina è apparsa in un filmato social legato alla sua beauty routine con… la fede al dito. Ebbene sì, la bellissima showgirl ha spiazzato i suoi seguaci, e non solo, mettendosi l’anello al dito e portando coloro che la seguono a porsi tante domande, anche in relazione a Stefano De Martino.

Belen con le fede al dito

Come ben sappiamo, quando si tratta di Belen Rodriguez è un attimo che si scateni un vero e proprio tormentone, qualsiasi mossa la donna decida di fare. Quello che è successo in queste ore, però, ha davvero dell’incredibile. Infatti, l’argentina si è fatta vedere sui social in un filmato dove ha attirato l’attenzione non solo per la beauty routine mostrata ma per un dettaglio destinato a far discutere.

La splendida showgirl ha deciso di pubblicare la clip su Instagram facendosi vedere con la fede al dito. Un gesto che ha ovviamente acceso l’attenzione sul filmato e sulla sua vita privata, in relazione chiaramente al suo vissuto con Stefano De Martino.

Il motivo dell’anello

Dando uno sguardo ai commenti sotto al post, sono stati moltissimi quelli nei quali i followers le hanno chiesto delucidazioni sulla fede. “Ma l’anello al dito?”, “Perché la fede devi dirci qualcosa?”, “Ma è davvero la fede delle nozze?”.

Al netto dei parecchi commenti a spiazzare tutti è stata ancora una volta la decisione dell’argentina. Belen, infatti, ha scelto di rispondere ad una seguace che aveva appunto domandato dell’anello. Qui la Rodriguez ha quindi spiegato il motivo di questo gesto: “Sposata con me stessa“, le parole dell’argentina. Insomma, una frase che non lascia tanto spazio ad altre ipotesi, tanto meno quella di un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, con cui era convolata a nozze nel 2013.