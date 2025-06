Belen Rodriguez incanta Capri con uno show scatenato: canta e balla “Suavemente” nella celebre Taverna Anema ‘e Core.

Belen Rodriguez, che di recente ha fatto molto discutere per il presunto allontanamento dalla sorella Cecilia, ha deciso di stupire tutti con uno show improvvisato mentre si trovava a Capri. L’argentina ha deciso di concedersi un weekend all’insegna del divertimento e del relax nella celebre Taverna Anema ‘e Core, tempio della movida caprese. In stile Jennifer Lopez, ha incantato tutti con una performance carismatica e travolgente sulle note di Suavemente. Ma scopriamo i dettagli.

Belen: vacanza da single, tra musica e divertimento

Non si trattava di un’esibizione programmata, ma di un momento spontaneo che ha infiammato la serata: Belen ha cantato, ballato e conquistato il pubblico presente con il suo consueto mix di sensualità e simpatia.

Una vera regina della scena, in un clima festoso e vacanziero che ha trasformato la taverna in una pista da ballo sotto le stelle.

Qui il video dell’esibizione di Belen che ha mandato in visibilio i presenti (e il web).

Reduce da mesi intensi tra tv e imprenditoria, Belen ha scelto Capri per ricaricare le energie. Niente uomini al suo fianco, almeno per ora: nessuna conferma su un ritorno di fiamma con Angelo Galvano, e neppure segnali di nuove frequentazioni. La showgirl si è mostrata spensierata, in compagnia del suo staff e degli amici Patrizia Griffini, Lorenzo Spolverato e Michael Castorino.

La serata è proseguita tra brindisi, risate e foto ricordo davanti a una torta celebrativa.

Vip e atmosfera glamour: Capri resta il cuore dell’estate italiana

All’evento erano presenti numerosi ex concorrenti del Grande Fratello, come Helena Prestes, Cecilia Capriotti, Pamela Prati e Valeria Marini.

A sorpresa, anche Alfonso Signorini ha fatto la sua apparizione. Ma il vero momento clou è stato senza dubbio lo show di Belen, che ha ricordato ai presenti perché resta una delle regine indiscusse del gossip e dello spettacolo italiano.