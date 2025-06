Francesca Tocca vicina a Baby Gang dopo la separazione da Todaro: flirt o solo amicizia? Scopri le ultime voci.

Francesca Tocca torna al centro del gossip dopo la fine del matrimonio con Raimondo Todaro. Stavolta, a far discutere è la sua presunta frequentazione con Baby Gang, rapper milanese dal passato turbolento. Le voci su un possibile flirt si rincorrono da mesi, alimentate da video, foto e indiscrezioni che li ritraggono insieme in diversi contesti pubblici. Ma scopriamo tutti i dettagli del rumors.

Francesca Tocca e Baby Gang: voci sul presunto flirt

Il primo campanello d’allarme è scattato a gennaio, quando la ballerina è stata vista sul palco di un concerto del rapper a Roma. Più recentemente, però, uno scatto pubblicato dall'”Investigatore Social” Alessandro Rosica ha immortalato Tocca e Baby Gang nel backstage di un evento musicale, in atteggiamenti amichevoli ma sospetti.

Baby Gang

Secondo fonti vicine alla coppia, il rapporto tra Francesca Tocca e Baby Gang non sarebbe serio, ma rientrerebbe nella categoria dei flirt non impegnativi. La differenza d’età (12 anni) non sembrerebbe però rappresentare un ostacolo.

Alcune indiscrezioni parlano addirittura di una volontà da parte della ballerina di “guidare” il giovane artista, forse nel tentativo di influenzare positivamente la sua condotta.

Francesca Tocca, tra Baby Gang e Raimondo Todaro

Zaccaria Mouhib, alias Baby Gang, ha un passato complesso: arresti, comunità, e persino una sparatoria a Milano nel 2022. Tuttavia, il rapper è riuscito a risalire la china, collaborando con nomi noti della scena italiana come Sfera Ebbasta, Geolier, Emma e Lazza.

Nonostante la separazione, il legame tra Tocca e Raimondo Todaro continua a interessare il pubblico. I due condividono una figlia, Jasmine, e hanno dichiarato di voler mantenere rapporti sereni. Tocca, intervistata da Verissimo, non ha escluso un futuro riavvicinamento ma ha ribadito la sua volontà di vivere serenamente la condizione di donna single.