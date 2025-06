Bianca Balti sorprende tutti a Belve: “Scriverò un libro su come il pene mi ha guarita dal cancro”. Ironia e confessioni intime.

L’ultima puntata della stagione di Belve, che andrà in onda stasera 3 giugno su Rai2, si chiude con una delle interviste più intense e sorprendenti del programma condotto da Francesca Fagnani. Tra i protagonisti della serata c’è Bianca Balti, top model di fama internazionale, che ha regalato al pubblico una confessione carica di ironia, emozioni e verità scomode. Solamente pochi giorni fa la Balti si era sfogata sui social per la mancanza dei farmaci fondamentali per lei. Ma scopriamo che cosa ha confessato la modella.

Bianca Balti: la malattia e la forza dell’amore

Tra le frasi più iconiche emerse durante il faccia a faccia con la Fagnani, spicca quella destinata a diventare virale: “Scriverò un libro su come il pene mi ha guarita dal cancro“. Un’affermazione che ha lasciato spiazzati, ma che Balti ha spiegato con il suo solito sorriso ironico.

“Si annuncia come un grande testo scientifico” ha risposto con ironia la Fagnani.

La modella, infatti, si è riferita al suo attuale compagno e al modo in cui l’amore l’ha aiutata ad affrontare uno dei momenti più duri della sua vita.

Qui il video dell’intervista.

Bianca Balti: la reazione dei brand alla malattia

Nel corso dell’intervista, Bianca Balti ha raccontato anche il lato più doloroso della sua esperienza: la diagnosi di cancro e la reazione dell’ambiente lavorativo.

“I brand si sono allontanati” ha confessato la modella. “Volevo mostrare che c’ero ancora, ma non ho ricevuto la risposta che speravo. Solo dopo Sanremo ho visto un cambiamento“.

Nonostante tutto, Bianca Balti si è mostrata forte, consapevole e grata. “Questo è stato l’anno più bello della mia vita» ha detto, emozionata. La sua testimonianza, intensa e autentica, ha colpito nel segno, rendendo l’intervista un momento televisivo da ricordare.