Francesca Tocca a Verissimo rivela i motivi dietro la rottura con il marito Raimondo Todaro: “Ci stavamo facendo del male”.

Era gennaio quando Francesca Tocca e Raimondo Todaro avevano annunciato la separazione dopo un periodo di crisi. Ma adesso, a distanza di qualche mese, la ballerina ha deciso di rompere il silenzio e di rivelare i motivi dietro la rottura.

Intervistata da Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda ieri, domenica 13 aprile, Francesca ha deciso di raccontare tutta la verità dietro la difficile decisione. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Francesca Tocca rivela: “Ci stavamo facendo del male”

Con voce tremante e grande sincerità, Francesca Tocca ha dichiarato a Silvia Toffanin: “Dopo aver dato tutto per salvare il nostro matrimonio, ci siamo resi conto che ci facevamo del male“.

La ballerina ha spiegato che la scelta di separarsi è stata presa di comune accordo, maturata nel tempo, e che entrambi hanno affrontato un percorso difficile ma necessario.

Qui il video dell’intervista a Verissimo.

Il bene tra i due non è mai venuto meno, come ha raccontato Francesca: “Con lui c’è un bene che va oltre. Io per lui ci sarò sempre e lui ci sarà sempre per me“.

“Riconoscere che momentaneamente è meglio lasciare andare è un grande amore. L’abbiamo fatto reciprocamente” ha spiegato la ballerina.

Un rapporto sereno dopo la separazione

Nonostante la fine della relazione sentimentale, Francesca Tocca ha rivelato che il rapporto con Raimondo Todaro è rimasto sereno. Anzi, oggi si sentono persino più tranquilli rispetto al passato. La loro priorità resta il benessere della figlia e il rispetto reciproco.

Sull’annuncio fatto a gennaio, la ballerina ha rivelato che avrebbero preferito mantenere la questione riservata ma si sono sentiti “costretti” ad annunciare la fine del matrimonio per mettere a tacere le continue speculazioni e il chiacchiericcio online che in quel periodo non si placava.