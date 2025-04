Dramma nel mondo del cinema: l’attore di Harry Potter, Nick Moran, è stato operato d’urgenza. Potrebbe non parlare più.

Nick Moran, noto al grande pubblico per aver interpretato Sciabor nella saga cinematografica di Harry Potter, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di una lesione al midollo spinale che è – come riportato da Il Giornale – “considerata letale”

La terribile notizia ha sconvolto i fan della celebre saga inglese nata dalla penna di J.K. Rowling, ma gli aggiornamenti sono ancora preoccupanti. Scopriamo che cosa è successo.

Nick Moran: dolori sospetti al collo e l’intervento immediato

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Moran aveva lamentato da tempo dolori al collo. La sua compagna lo aveva più volte invitato a farsi controllare, finché, di fronte a un peggioramento improvviso, l’attore si è recato in ospedale dove i medici hanno rilevato una grave lesione che metteva a rischio il corretto funzionamento del midollo spinale.

L’operazione ha richiesto la rimozione di quattro ossa ed è stata descritta dagli specialisti come un “micro intervento ad alto rischio”. Le complicazioni più temute erano legate alla possibilità che Moran potesse perdere la capacità di parlare o camminare.

L’attore è attualmente in terapia intensiva dopo essere stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico per scongiurare un pericolo di vita.

Le condizioni attuali dell’attore di Harry Potter

Nel mondo magico creato da J.K. Rowling, Sciabor è un Mangiamorte al servizio di Lord Voldemort. Appare nell’ultimo capitolo della saga, Harry Potter e i Doni della Morte, come uno dei maghi incaricati di catturare Harry e i suoi amici durante la loro fuga.

Terry Stone, amico dell’attore, ha aggiornato i fan spiegando che, sebbene Moran si trovi ancora in terapia intensiva, “Ora riesce a parlare” ha rivelato, il che rappresenta un segnale positivo. Tuttavia, i movimenti sono limitati e l’attore, costretto a indossare un collare cervicale, si muove con estrema lentezza.

In un podcast ha raccontato: “Si sta riprendendo, ma i medici hanno sostanzialmente detto che forse non avrebbe più camminato o parlato, il che è stato traumatico. Non è in ottima salute, ma quando è uscito dall’operazione ho pensato ‘Grazie a Dio’ perché credo che avesse deciso che preferiva non camminare o parlare piuttosto che morire“.

L’intera comunità legata a Harry Potter si stringe intorno a Nick Moran in questo momento difficile, e gli augura una pronta guarigione.