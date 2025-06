Scontro tra Jasmin e Chiara all’Isola dei Famosi: dure accuse contro la naufraga, “Cerchi solo visibilità”, scopri cosa sta succedendo.

Sull’Isola dei Famosi, l’arrivo dei nuovi naufraghi ha portato scompiglio e scintille nel gruppo. Tra le protagoniste dello scontro, Jasmin Salvati che, dopo pochi giorni dall’ingresso, ha puntato il dito contro Chiara Balistreri, accusandola di voler apparire solo per ottenere visibilità. Il diverbio, esploso inizialmente per una banale questione di stuoie, ha assunto presto toni molto più accesi e personali. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Isola dei Famosi: una stuoia accende la miccia tra le due naufraghe

Tutto ha avuto inizio con una semplice stuoia presa senza permesso, gesto che ha infastidito Chiara e Teresanna.

Jasmin, sentendosi esclusa e accusata ingiustamente, ha reagito duramente: “Voi non usate mai niente di vostro” ha tuonato. L’atmosfera è diventata ancora più tesa quando Chiara ha tentato di giustificarsi, facendo riferimento a regole condivise e al rispetto degli spazi comuni.

A far esplodere definitivamente il confronto è stata una pesante accusa di Jasmin: “Stai qua solo per visibilità, come hai fatto con tutto il resto“, alludendo al passato di Chiara e alla sua relazione con un ex violento, denunciato nel 2022.

Qui il video del duro scontro tra le naufraghe.

L’attacco ha lasciato senza parole i compagni di avventura e ha diviso l’opinione del gruppo. Mentre Jey e Mirko condannano le parole di Jasmin, Adinolfi sembra approvare il suo atteggiamento, mentre Ahlam invita alla calma.

Isola dei Famosi: il clima si fa sempre più teso

La discussione ha evidenziato le fragilità del gruppo e ha riacceso i riflettori sull’equilibrio precario tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Chiara, amareggiata, ha commentato: “Questa è la cattiveria che possono avere certe donne“. Jasmin, tuttavia, non sembra intenzionata a fare un passo indietro.

Con questi presupposti, la convivenza sull’Isola promette nuovi colpi di scena. Riusciranno i naufraghi a ritrovare l’armonia o il clima di tensione continuerà a salire? Lo scopriremo nei prossimi giorni.