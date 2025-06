Wanda Nara in lacrime nel backstage di Sognando Ballando, Milly Carlucci lascia la diretta per consolarla. Scopri cos’è successo.

Il pubblico ha assistito a una finale impeccabile di Sognando Ballando con le Stelle, ma dietro le quinte si è consumato un momento di grande tensione ed emotività. A rivelarlo è stato Alberto Matano durante La Vita in Diretta, raccontando un retroscena che ha visto protagonista Wanda Nara poco prima della sua ultima esibizione con il ballerino Chiquito, vincitore dell’edizione. La showgirl argentina, che si trovava a Milano anche per l’udienza contro l’ex marito Icardi, è stata la protagonista di questo momento di tensione. Ma scopriamo che cosa è successo.

Wanda Nara in lacrime per una clip inaspettata

Il momento critico si è verificato mentre in onda veniva trasmessa la clip di presentazione di Wanda. Le immagini dei figli e del marito Mauro Icardi hanno toccato profondamente la showgirl argentina, scatenando un pianto improvviso e destabilizzante.

Qui il video pubblicato sulla pagina de La Vita in Diretta.

Wanda, visibilmente provata, si è bloccata dietro le quinte, incapace di entrare in scena.

Milly Carlucci, storica conduttrice di Sognando Ballando, si è trovata costretta a lasciare momentaneamente la diretta per raggiungere la concorrente nel backstage. Con la sua consueta empatia, Milly ha supportato Wanda, aiutandola a ritrovare la forza per esibirsi.

Emozioni e tensioni a Sognando Ballando

Secondo quanto riferito da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, la reazione di Wanda è comprensibile alla luce della recente separazione da Icardi. “Dietro il gossip c’è una famiglia che si è spezzata, ha commentato Alessi, che ha sottolineato la delicatezza della situazione.

Questi ultimi sono stati mesi difficili per Wanda Nara che si è trovata spesso al centro del gossip proprio per via dello scontro legale con l’ex marito Icardi.

Non è ancora chiaro se Wanda Nara deciderà di raccontare la sua versione dei fatti pubblicamente. Nel frattempo, l’episodio aggiunge un ulteriore tassello alla narrazione intensa ed emotiva che contraddistingue questa edizione di Sognando Ballando.