Wanda Nara e Mauro Icardi in tribunale a Milano per l’udienza sul patrimonio milionario. Presente anche China Suarez.

Nella giornata di oggi, mercoledì 28 maggio, gli occhi dei media sono puntati ancora una volta su Wanda Nara, che si trova a Milano per un’udienza cruciale presso il Tribunale del capoluogo lombardo. Al centro della disputa legale con l’ex marito Mauro Icardi c’è il patrimonio milionario da dividere, dopo la separazione ufficiale avvenuta lo scorso marzo. Ma il calciatore non si è presentato a Milano da solo. Scopriamo tutti i dettagli di quello che sta succedendo in queste ore.

Mauro Icardi in città con China Suarez

Anche Icardi si trova in città, ma non è solo: con lui c’è la nuova compagna, China Suarez, attrice argentina con la quale partirà subito dopo per Ibiza, dove parteciperà a un evento cinematografico. La presenza della nuova fiamma accanto al calciatore aumenta l’interesse mediatico su un caso già molto seguito.

Wanda Nara – www.donnaglamour.it

Secondo quanto dichiarato dall’avvocato di Wanda Nara, la richiesta di divorzio è stata presentata “per colpa” da parte di Icardi. Le accuse includono presunti tradimenti da parte della showgirl argentina, con prove che chiamano in causa rapporti extraconiugali con Keita Baldé, L-Gante e Federico Fazio. Il Tribunale di Milano dovrà ora valutare se l’adulterio possa essere considerato valido motivo di separazione con colpa.

Durante l’udienza si discuterà della divisione dei beni mobili e immobili appartenenti alla coppia, compresi diversi appartamenti a Milano. Inoltre, verrà stabilito l’importo dell’assegno di mantenimento. Wanda Nara alloggerà temporaneamente in uno degli immobili spettanti, mentre Icardi soggiorna in hotel.

Wanda Nara, non solo Tribunali: il ritorno in TV

Nonostante le tensioni legali, Wanda Nara è attesa in prima serata su Rai 1 venerdì 30 maggio come ospite speciale a “Sognando… Ballando con le stelle“, show che ha vinto nel 2023.

La vicenda tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a tenere banco, tra aule di tribunale, accuse reciproche e nuovi amori che infiammano le cronache rosa. Ora non ci resta che attendere per scoprire quale sarà la decisione del Tribunale.