Fabrizio Corona condannato a un anno per evasione: fu fermato a Genova mentre era in permesso dai domiciliari.

Fabrizio Corona, già al centro di precedenti accuse, è stato condannato a un anno di reclusione dal tribunale di Genova con l’accusa di evasione. L’episodio risale all’ottobre 2021, quando l’ex re dei paparazzi, autorizzato a lasciare Milano per recarsi a Roma in occasione della trasmissione Non è l’Arena su La7, fece una deviazione verso Genova per cenare con alcuni amici. Proprio lì fu fermato dalla Guardia di Finanza e successivamente denunciato.

Il pubblico ministero onorario, Fabrizio Calamaro, ha chiesto e ottenuto la condanna, nonostante la linea difensiva puntasse sull’assenza di dolo. Ma scopriamo i dettagli della vicenda.

La difesa: “Fabrizio Corona non voleva scappare, è stato un errore”

Il legale di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, ha chiarito che non si è trattato di un tentativo di fuga ma di un errore nella comprensione del permesso concesso.

Secondo la ricostruzione della difesa, Corona era uscito da casa con alcune ore di anticipo per effettuare delle visite mediche prima della trasmissione televisiva, e avrebbe scelto di fermarsi a cena lungo il percorso verso Roma.

Fabrizio Corona – www.donnaglamour.it

“Ha sbagliato, è vero, ma non voleva scappare” ha dichiarato Chiesa, sottolineando come il suo assistito avesse già chiesto scusa per quanto accaduto.

Testimoni e precedenti: un quadro complesso

Durante l’udienza, sono stati ascoltati due testimoni: l’autista di Corona e Francesca Persi, nota per essere stata coinvolta in un altro caso giudiziario con l’ex fotografo.

Nel 2016, nella sua abitazione a Milano, erano stati rinvenuti 1,7 milioni di euro nascosti in un controsoffitto, presunto frutto di compensi in nero per le partecipazioni di Corona a eventi e ospitate in discoteca.

La vicenda attuale si aggiunge quindi a un passato già ricco di controversie giudiziarie per Corona. Ora non ci resta che attendere i prossimi sviluppi della vicenda.