Monica Setta, dura replica a Manuel Pia: “L’intervista a Dalila Di Lazzaro è autentica, è tutto registrato”.

Sta sollevando un’ondata di polemiche l’intervista esclusiva realizzata da Monica Setta per il programma Storie di Donne al Bivio, in onda su Rai2. Le dichiarazioni anticipate da Ansa e riprese da numerose testate, infatti, hanno provocato la reazione di Manuel Pia, compagno dell’attrice Dalila Di Lazzaro, che le ha definite “False e fuorvianti“. Ma qual è la verità? La conduttrice televisiva ha deciso di rispondere alla polemica.

La replica di Monica Setta: “È tutto documentato”

Contattata da Fanpage, Monica Setta ha ribadito la veridicità dell’intervista, e ha spiegato che si tratta di un contenuto televisivo, completamente registrato.

“È la prima volta che dedichiamo una puntata monografica a un’unica ospite” ha dichiarato la conduttrice, confermando la centralità di Di Lazzaro nella serata prevista per il 25 giugno.

Dalila Di Lazzaro

La giornalista ha precisato che non si è trattato di dichiarazioni estrapolate o manipolate: “Era lei a parlare, nessuno le ha puntato una pistola alla tempia“. Inoltre, ha evidenziato che Manuel Pia era presente durante l’intervista e ha ascoltato l’intera conversazione.

I nomi svelati nell’intervista: da Gianni Agnelli a Jack Nicholson

Durante il dialogo con Monica Setta, Dalila Di Lazzaro ha raccontato numerosi episodi legati alla sua carriera e alla sua vita privata, citando personaggi del calibro di Michele Placido, Giancarlo Giannini, Alain Delon, e Carlo Ponti. Tra le rivelazioni più sorprendenti, spunta anche il nome di Jack Nicholson, con cui avrebbe avuto un legame.

Monica Setta ha anticipato che ciò che il pubblico ha letto finora è solo “Una minima parte di quello che vedrete in onda“, lasciando intuire che l’intervista completa offrirà contenuti ancora più inaspettati e interessanti.

La conduttrice ha, poi, lanciato un messaggio a Manuel Pia: “Se si è sentito offeso perché si è parlato poco di lui lo capisco. Li ho già invitati in prima serata in coppia, per raccontare anche la sua versione“.