Ospite a Verissimo Dalila Di Lazzaro ha raccontato per la prima volta le gravi violenze da lei subite quando era bambina.

Dalila Di Lazzaro è stata ospite del salotto tv di Silvia Toffanin e ha raccontato le gravi violenze subite da parte degli uomini nel corso della sua vita, fin da quando aveva 5 anni.

“Avevo 5 anni, la violenza è una cosa orrenda, parlo agli uomini, sono loro i colpevoli di tutto questo. Certo volte succede anche ai bambini di essere violentati nelle famiglie, non ho potuto nemmeno avere al mio fianco mia mamma o il mio babbo per raccontarglielo perchè erano poco prensenti. L’ho raccontato alla tata, che l’ha detto a mia mamma, non a mio padre. C’erano due ragazzi, uno di 15 e l’altro di 20 che hanno abusato di me. Per due mesi, fino a che la mamma dei ragazzi non si è accorta, che c’era qualcosa che non andava”, ha dichiarato.

Dalila Di Lazzaro: le violenze

Dalila Di Lazzaro ha raccontato a Verissimo alcuni dei più drammatici retroscena della sua vita, dalle violenze subite a 5 anni fino alle molestie subite quando, una volta diventata adulta, ha deciso d’intraprendere la carriera dello spettacolo.

L’attrice sarebbe stata molestata per giorni da un uomo che avrebbe dovuto aiutarla nel lavoro e a seguire, quando si è recata a denunciare, persino un capo della polizia avrebbe cercato di abusare di lei. “Il capo della polizia mi volveva violentare nello studio. Mi ha fatto delle avance, mi ricordo che gli diedi uno schiaffo”, ha dichiarato l’attrice, la cui esistenza è stata segnata anche dalla tragica scomparsa di un figlio.