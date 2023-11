Attraverso i social Chiara Ferragni ha voluto condividere con i fan alcuni ricordi per lei legati indissolubilmente alla casa appena lasciata.

Chiara Ferragni e Fedez hanno appena trascorso il loro primo weekend nella loro nuova casa e, attraverso i social, l’imprenditrice digitale ha salutato per sempre il loro precedente appartamento e ha condiviso alcuni dei ricordi relativi alla casa (che ha visto crescere la sua relazione con Fedez e anche la sua famiglia). Tra questi vi sarebbe un biglietto a lei lasciato dal marito e in cui si legge: “Io sono qua”. L’influencer lo ha commentato scrivendo: “Bellissimi ricordi in giro per la casa, tipo questo”.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: il biglietto di Fedez

Chiara Ferragni e Fedez hanno appena traslocato nella loro nuova casa e intanto, sui social, la famosa imprenditrice digitale ha mostrato ai fan alcuni dei ricordi trovati durante il trasloco. La coppia ha trascorso il primo weekend nel nuovo appartamento e nel frattempo, sui social, c’è chi non ha mancato di criticare gli arredi della nuova casa e lo stile di vita lussuoso della coppia.

I due hanno preferito non replicare alle critiche in circolazione, e in tanti sui social si chiedono se prima o poi lo faranno. Al momento sembra che Chiara Ferragni sia al settimo cielo per il nuovo appartamento, dove è presente persino una sala cinema e dove entrambi i suoi figli potranno godere di una cameretta tutta per loro.