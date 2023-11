Robert Pattinson sarà presto padre per la prima volta: la sua fidanzata, Suki Waterhouse, è in attesa del loro primo figlio.

La fidanzata di Robert Pattinson, Suki Whaterhouse, ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio durante un evento a cui ha partecipato come cantante. Il fidanzato, da sempre molto riservato, non ha ancora rotto il silenzio in merito alla notizia della gravidanza e sui social in tanti, tra i fan, sperano di saperne presto di più.

“Ho pensato di indossare un abito glitterato per distrarvi da qualche altra cosa che sta succedendo”, ha dichiarato la cantante mostrando il pancino prima di esibirsi durante il Corona Capo Festival.

Robert Pattinson

Robert Pattinson: Suki Waterhouse è incinta

Robert Pattinson sarà presto padre di un bebè! Ad annunciare la notizia della gravidanza è stata la sua fidanzata, Suki Waterhouse, che – stando a quanto riporta Tmz – durante le sue ultime esibizioni dal vivo avrebbe sfoggiato un evidente pancino e avrebbe confermato in pubblico di essere incinta. Lei e l’attore sono legati dal 2018, e hanno sempre vissuto con riserbo la loro storia d’amore. In precedenza Pattinson aveva vissuto una lunga e importante storia d’amore con la collega attrice Kirsten Stewart.

Lui e Suki Waterhouse hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata, e in tanti tra i fan si chiedono se la coppia svelerà ulteriori retroscena sulla gravidanza e sull’arrivo di quello che per loro sarà il primo figlio. Al momento sulla questione non è dato sapere di più.