Dopo la sua dolorosa rottura da Sophie Codegoni, Alessandro Basciano ha annunciato di voler lasciare l’Italia.

Le recenti vicissitudini che hanno interessato la sua vita privata a causa del suo addio a Sophie Codegoni, hanno spinto Alessandro Basciano a decidere di lasciare l’Italia. Sulla questione lui stesso ha dichiarato via social:

“È forse arrivato quel momento in cui ti sei fatto mille domande e hai cercato invano mille risposte, ho dato tutto me stesso ho combattuto e sofferto per il bene della mia famiglia, alla fine a testa alta so di avercela messa tutta e non posso dire di non averci provato, ora è giusto riprovare a ritrovare me stesso”, e ancora: “Ho deciso di andare lontano, forse l’unico modo per proter realmente far sentire la mia mancanza o forse no. Ho in ballo nuovi progetti importanti e ve ne parlerò, non vi nascondo la mia malinconia, ma purtroppo è stato tutto a senso unico, mi manca, mi manca tutto.”

Alessandro Basciano

Alessandro Basciano lascia l’Italia

A sorpresa, dopo la controversa separazione da Sophie Codegoni, Alessandro Basciano ha annunciato di voler lasciare l’Italia per “cercare se stesso”. I due si sono separati tra frecciatine e recriminazioni reciproche, e la piccola Celine Blue – la figlia che i due hanno avuto appena 5 mesi fa – è rimasta a vivere con la madre.

Al momento sulla questione non sono emersi nuovi sviluppi, ma Alessandro Basciano ha lasciato intendere che l’ex fidanzata non gli avrebbe concesso di vedere sua figlia quanto lui avrebbe voluto. Sophie replicherà alle sue parole e alla sua intenzione di lasciare l’Italia? In tanti sono in attesa di saperne di più.