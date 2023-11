Tensione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Sui social il ragazzo si è infuriato con l’ex per la “gestione” della figlia.

Sono stati al centro delle attenzioni mediatiche per diverse settimane e tra loro le cose non sembrano essersi risolte. Parliamo di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni tra cui, attualmente, non scorre buon sangue nonostante la figlia in comune avuta da poco. Proprio la bimba è stata, in modo indiretto, protagonista di alcune recenti stories Instagram del ragazzo.

Basciano furioso con Sophie Codegoni: la frecciata

Alessandro Basciano

Dopo essersi parlati, a turno, a Verissimo con una serie di interviste, la fine della relazione tra Basciano e la Codegoni è passata sui social.

Negli ultimi minuti, infatti, il ragazzo ha pubblicato una serie di stories su Instagram che fanno riferimento appunto alla storia finita tra loro ma anche alla possibilità, da parte dell’uomo, di vedere sua figlia.

In una prima storia, Alessandro ha scritto: “C’è chi pensa ai nuovi look e non rientrare a casa dalla propria figlia e c’è chi invece deve pregare invano per poterla vedere. Non scordate mai chi siete e da dove venite…”. Parole che potrebbero avere a che fare col cambio look di Sophie e con gli ultimi post da lei pubblicati in cui è impegnata per degli shooting di lavoro.

Successivamente ha aggiunto una serie di screenshot relative a delle email con i legali che si stanno occupando della separazione e dell’affidamento della loro bimba. A conclusione di esse, Basciano ha aggiunto: “Mi chiedi 3 mila Euro di mantenimento. Almeno fammela vedere, no?”.

La speranza, aldilà delle colpe dell’uno o dell’altro, è che i due possano trovare presto una soluzione per il bene della loro figlia.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della coppia relativo a questa estate quando le cose sembravano andare bene: