Non solo le nozze. Belen e Elio starebbero pensando in grande, anche a farsi una loro famiglia. Magari con un bambino…

Il viaggio alle Maldive con tanto di scatti social che hanno generato più di una polemica. Stiamo parlando di Belen Rodriguez e del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni che starebbero pensando in grande in chiave futura. Non solo le possibili nozze, anche la possibilità di allargare la famiglia con un bambino, quello che sarebbe il terzo per l’argentina.

Belen vuole un figlio da Elio: l’indiscrezione

Belen Rodriguez

Al netto delle smentite di rito delle scorse settimane a proposito di una gravidanza, Belen sembra, invece, intenzionata davvero a diventare ancora mamma. Questa volta dall’attuale compagno, Elio. Infatti, se in questi giorni non si parla d’altro se non della vacanza dell’argentina e del fidanzato alle Maldive con annessa eventuale proposta di nozze, alcune indiscrezioni vorrebbero la showgirl voler creare una famiglia con l’attuale dolce metà.

Today, che fa riferimento alle informazioni di Novella 2000, infatti, ha spiegato come i due non starebbero progettando solo le nozze, ma anche l’arrivo della cicogna. L’argentina avrebbe confessato agli amici di volere un figlio da Elio. Questo sarebbe avvenuto primo del viaggio recente alle Maldive.

L’argentina starebbe pensando al suo terzo figlio dopo Santiago, avuto da Stefano De Martino, e dopo Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese.

Staremo a vedere se la donna smentirà o confermerà l’indiscrezione.

Di seguito anche alcuni scatti condivisi in uno dei recenti post Instagram dall’argentina: