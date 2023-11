Secondo i rumors in circolazione, Morgan potrebbe essere presto sollevato dal suo ruolo di giudice a X Factor.

Il ritorno di Morgan a X Factor è stato accompagnato da ampie polemiche e, dopo quanto accaduto nel quarto live dello show, si è sparsa la voce che potrebbe essere presto sollevato dal suo ruolo. Secondo quanto riportato da Il fatto quotidiano, la società di produzione Fremantle starebbe preparando le carte per “licenziare” il cantante e sarebbe stata una fonte vicina alla società a svelare il clamoroso retroscena.

Nel quarto live di X Factor, Morgan ha scatenato liti e bagarre con gli altri volti vip presenti all’interno del programma e, secondo indiscrezioni, il suo comportamento potrebbe costringere la società di produzione del format tv a chiedere il suo allontanamento. Sulla questione al momento non vi sono conferme, e in tanti tra i fan del programma sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda.

Nelle ultime ore Morgan ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha affermato di considerare suo il merito di aver “risollevato” le sorti del programma. “Io sono andato a X Factor per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante e la mia funzione è stata quella di analizzare come mai lo era”, ha ammesso l’ex frontman dei Bluvertigo. Alla vicenda seguiranno ulteriori dettagli? Al momento gli altri giudici del format tv non hanno replicato alle sue parole, e in tanti si chiedono se prima o poi lo faranno.