Federica Pellegrini ha dedicato un commovente messaggio alla sua bambina dopo il tragico ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin.

Il femminicidio di Giulia Cecchettin, commesso dall’ex fidanzato 22enne Filippo Turetta, ha sconvolto l’Italia intera. In queste ore anche Federica Pellegrini – incinta della sua prima figlia – ha commentato la vicenda, e ha scritto in un messaggio dedicato alla sua bambina: “Mai come oggi… Spero di riuscire. A proteggerti….A renderti forte…. A insegnarti a saper scegliere…Ma soprattutto ti costringerò a sentirti LIBERA ad ogni passo…. Per tutto il resto ci pensa Papà tranquilla”.

Federica Pellegrini: il messaggio dedicato alla figlia

Federica Pellegrini ha manifestato pubblicamente il suo dolore per il tragico epilogo relativo al caso di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa con tragica violenza dall’ex fidanzato Filippo Turetta (ritrovato nelle scorse ore mentre si dava alla fuga, in Germania).

L’ex nuotatrice diventerà presto madre per la prima volta e per questo, attraverso i social, ha voluto fare una speciale dedica alla figlia in arrivo. Lei e il marito Matteo Giunta non hanno svelato ulteriori dettagli in merito alla gravidanza, e in tanti tra i fan sperano di saperne presto di più. La loro bambina dovrebbe nascere alla fine di dicembre, e Federica Pellegrini ha già confessato di aver scelto di partorire in acqua. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto le congratulazioni per l’arrivo della sua prima figlia e non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto.