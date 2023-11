Il weekend appena trascorso è stato ricco di eventi inattesi per il mondo del gossip. Scopriamo di quali si tratta.

Il weekend appena trascorso è stato ricco di eventi discussi e inaspettati: scopriamo di quali si tratta passando dalle polemiche tv (che hanno investito Teo Mammucari e Morgan) fino al messaggio dedicato da una vip al caso che ha commosso l’Italia intera, ossia quello del tragico ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin.

Teo Mammucari: bagarre in studio a Ballando con le Stelle

A Ballando con le Stelle Teo Mammucari ha avuto un comportamento alquanto offensivo nei confronti della giudice Selvaggia Lucarelli, e l’ha interrotta più volte. A seguire – dopo che il resto della giuria gli ha fatto notare il suo errore – il volto tv ha chiesto scusa per il suo comportamento, ma in molti hanno avuto altro da ridire in merito alla vicenda.

Teo Mammuccari

Il messaggio di Aurora per Giulia Cecchettin

Il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, ha scosso l’Italia intera. Aurora Ramazzotti, mamma del piccolo Cesare, ha voluto dedicare un commovente messaggio alla ragazza scomparsa.

Aurora Ramazzotti

Tu sì que vales: il vincitore

A Tu sì que vales è stato finalmente decretato il vincitore: si tratta del giovane violinista Stefano Palumbo. Essendo minorenne non ha potuto ritirare il suo premio dopo la mezzanotte, e a ritirarlo ci ha pensato sua madre.

Morgan: le bagarre a X Factor

Nonostante sui social si sia sparsa la voce che potrebbe essere allontanato da X Factor per via delle sue bagarre in diretta tv, Morgan ha dichiarato a Fanpage: “Sono venuto a risollevare un programma che era agonizzante, è stato difficile perché c’è stato chi si è opposto”. E ancora (su Fedez e Michielin): “La mancanza di padronanza verbale porta a queste derive scadenti dove si scambia per insulto, quello che insulto non è”.

Morgan

Daniele Dal Moro e Oriana di nuovo insieme

Oriana Marzoli ha svelato a sorpresa di essere tornata di nuovo insieme a Daniele Dal Moro, e ha spiegato perché.