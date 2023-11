Tira e molla continuo negli ultimi mesi ma a quanto pare l’amore ha trionfato. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono di nuovo insieme.

Sono stati protagonisti della scorsa edizione del GF Vip e dopo il reality si sono presi la scena non solo per la loro storia d’amore ma anche per diversi tira e molla avvenuti. Parliamo di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che, a quanto pare, non possono fare a meno di stare insieme dato che sarebbero tornati ad essere una coppia a tutti gli effetti. L’annuncio è arrivato dalla modella…

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro di nuovo insieme

Oriana Marzoli

Come detto, le vicende della coppia dopo la fine della passata edizione del GF Vip erano diventate di dominio pubblico. Oriana si era trasferita a Verona da Daniele subito dopo il reality e tutto sembrava filare liscio. A far cambiare le cose, però, era stato il ritorno a Madrid della modella con tanto di partecipazione al Grande Fratello spagnolo. Da qui una serie di incomprensioni che avevano portato anche a forti liti pubbliche sui social.

Ora, però, i due si sono riavvicinati e a confermare tutto è stata la ex vippona. “Da due giorni ho un altro viso. Sono più tranquilla e rilassata. Anche se non volevo dirlo ancora, sapete il motivo”, ha esordito Oriana parlando con i suoi fan.

“È Dani. Io lo amo. In realtà non riesco a stare senza di lui, come lui non riesce a stare senza di me. Anche se siamo due scemi, in realtà deve essere così. Grazie di tutto, per il sostegno e per il vostro supporto”.

Ovviamente, la speranza dei fan della coppia, i “famosi” Oriele, è quella che i due possano finalmente trovare il giusto equilibrio e che la loro relazione possa essere, questa volta, duratura. Staremo a vedere se ce la faranno.

Di seguito anche un post Instagram con le parole della modella sulla sua relazione con Dal Moro: