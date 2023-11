Quasi in lacrime Selvaggia Lucarelli a Ballando con Le Stelle dopo un confronto, l’ennesimo, molto accesso con Teo Mammucari.

Nuova puntata di ‘Ballando con Le Stelle’ su Rai 1 e nuove tensioni. Ancora una volta sono state scintille tra Teo Mammucari e i giurati. In modo particolare con Selvaggia Lucarelli che, ad un certo punto, è sembrata davvero sfinita dalle polemiche ed è parsa quasi in lacrime.

Selvaggia Lucarelli-Teo Mammucari, nuova lite a Ballando

Selvaggia Lucarelli

La tensione tra concorrente e giurata è scattata dopo l’esibizione di Mammucari. Al momento di dare il proprio giudizio, prima della votazione, la Lucarelli ha esordito dicendo: “Mi fai tenerezza”. Parole che hanno fatto scattare subito l’uomo.

“A me mi fai tenerezza te oggi. Qui sembri un albero di Natale. E io ti faccio tenerezza? Ma falla finita”, ha sbottato il concorrente facendo anche riferimento all’outfit della giornalista. “[…] Sono qui a ballare, cosa che tu non farai mai. E non posso nemmeno scherzare sul tuo abito?”, ha proseguito.

Successivamente Selvaggia ha provato a riprendere in mano il discorso proseguendo: “Non posso parlare. Qui c’è un registro di serietà e di aggressività che non mi permette di parlare”. E dopo l’ennesima interruzione di Mammucari, ecco lo sfogo: “No Milly, non ci sono i presupposti per andare avanti e parlare. Io pensavo ci fosse una leggerezza che evidentemente non c’è proprio”.

E facendo riferimento ad una frase detta a Domenica In nelle scorse settimane: “Dover spiegare una battuta ad un comico è deprimente. C’è una tensione e clima che non mi lascia spazio di dire quello che penso”.

Visibilmente arrabbiata e delusa, la Lucarelli si è quindi stoppata ed è parsa quasi al limite delle lacrime. Anche per questo Mammucari ha poi cercato di far calare la tensione: “Ho esagerato, ti chiedo scusa qui pubblicamente. Sono andato oltre”.

Sarà davvero finita la “guerra” tra i due? Staremo a vedere…

Di seguito anche alcuni post su X di svariati utenti che hanno notato come la tensione si sia fatta sentire in modo particolare sulla giurata:

Selvaggia ha le lacrime agli occhi 😭#BallandoConLeStelle — Ragazzo Comune 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) November 18, 2023