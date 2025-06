Elena Santarelli riceve una pioggia di critiche per una foto in costume: pioggia di insulti e bodyshaming sui social.

Elena Santarelli è finita nel mirino degli haters per una semplice foto in costume pubblicata sul suo profilo Instagram. La showgirl di 43 anni, è stata duramente criticata per aver mostrato un addome non “perfetto”, suscitando un’ondata di bodyshaming che ha scatenato un acceso dibattito online. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo e qual è stata la reazione della showgirl.

Offese gratuite e bodyshaming per un’immagine reale

“Sei anoressica“, “Meglio se ti copri“, “Cos’hai sull’addome?” sono solo alcuni dei commenti offensivi rivolti a Elena Santarelli.

Un utente ha scritto: “Dio mio che cosa è diventata???!!! Era la più bella: l’unica non rifatta, una bellezza naturale e raffinata, anche ironica e simpatica nel nonostante il dramma terribile che ha vissuto. Questa foto parla di anoressia, di un corpo informe, quasi una lastra. Un vero peccato“.

Lo scatto incriminato la ritrae con un costume intero bordeaux, elegante e semplice, ma sufficiente a scatenare le critiche di chi pretende corpi impeccabili anche a 43 anni.

I commenti hanno preso di mira la sua fisicità, sottolineando con tono sprezzante quella che potrebbe essere una semplice diastasi addominale, comune tra le donne dopo una gravidanza.

La risposta di Elena e la solidarietà femminile

Elena Santarelli non è rimasta in silenzio e ha replicato con fermezza agli attacchi. La showgirl ha sottolineato quanto siano spesso proprio le donne a diventare le peggiori nemiche di altre donne.

Fortunatamente, accanto agli insulti, sono arrivati anche molti messaggi di sostegno, soprattutto da parte di chi ha riconosciuto il valore di mostrare un corpo reale, senza filtri o ritocchi.

Nonostante l’odio ricevuto, Elena ha scelto di andare avanti per la sua strada, ribadendo l’importanza di amarsi per come si è, accettando i cambiamenti che l’età e la maternità portano con sé.