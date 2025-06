Guerra senza esclusione di colpi tra Wanda Nara e Mauro Icardi con il calciatore che ha fatto vedere il conto in banca dell’ex moglie.

La battaglia tra Wanda Nara e Mauro Icardi prosegue. Il matrimonio tra i due argentini è ormai giunto da tempo al capolinea ma le questioni economiche legate anche al loro rapporto professionale sono sempre all’ordine del giorno. Dopo l’udienza dei giorni scorsi alla presenza persino della nuova compagna di Maurito, ecco un altro capitolo della storia. Il giocatore ha pubblicato una foto di un conto in banca di Wanda accusandola, di fatto, di “furto”. Pronta al replica della donna con una denuncia.

Wanda Nara contro Icardi: minacce e denunce

Si erano tanto amati e la loro relazione, come ben sappiamo, si era presa la scena tra calcio e gossip. Ora, invece, le vicende legate a Wanda Nara e Mauro Icardi continuano ad essere di forte interesse ma, probabilmente, solo per capire dove la loro “follia” e il poco buonsenso potranno arrivare. Dopo essersi separati e aver intrapreso relazioni diverse, i due non stanno trovando pace con continue discussioni.

Wanda Nara e Mauro Icardi – www.donnaglamour.it

Non solo questioni economiche ma anche quelle legate alla gestione dei figli che, in questo senso, risultano senza dubbio le parti maggiormente colpite da tutto. Un nuovo capito, però, come detto, si è verificato in queste ore con un gesto di Icardi con tanto di screenshot di quello che sarebbe un conto in banca della sua ex.

La foto del conto in banca dell’argentina

Tramite una storia su Instagram che poi è stata anche ripresa da svariati utenti del web, Icardi ha fatto vedere quello che sarebbe un conto in banca dell’ex moglie accusandola, senza giri di parole, di aver trasferito una ingente somma di denaro. “Il furto di 7 milioni trasferiti sul suo conto personale è stato segnalato in Italia. Potrebbe essere che, sapendo che ho le prove di tutto, abbia chiesto al tribunale di confiscarmi il telefono? (Me l’hanno già restituito comunque, non gli è servito a niente) Ha imparato a truffare come il suo presunto ‘avvocato’?”, ha scritto Icardi mostrando quindi questa foto di un conto che potrebbe essere di Wanda con al suo interno ben 7.305.586 milioni di euro.

In questo senso l’avvocato della Nara ha già comunicato di aver avviato l’iter presso la competente Autorità Giudiziaria, per una denuncia/querela in ordine ai reati di trattamento illecito di dati personali e diffamazione.