Cosa è successo davvero tra Fedez e Clara? Il presunto bacio e le versioni contrastanti: Il Rosso ha fatto chiarezza su quella sera.

Sono giorni di grandi rumors attorno ai nomi di Fedez e Clara, specie dopo le foto relative al presunto bacio tra i due durante una serata. Il rapper non si è espresso sull’accaduto mentre la giovane artista ha dato una versione ben diversa dalle aspettative. A chiarire, forse, una volta per tutte quanto successo è stato Il Rosso, giovane streamer con cui proprio Federico si mostra spesso sui social.

Fedez e il presunto bacio con Clara

I nomi di Fedez e Clara erano già da qualche tempo molto chiacchierati per via della recente collaborazione tra i due che aveva portato gli artisti a realizzare la canzone di successo ‘Scelte stupide’. In molti avevano ipotizzato che tra loro potesse esserci qualcosa ma il tutto era stato smentito, appunto, da brano uscito che aveva fatto capire come la loro vicinanza fosse solo per questioni lavorative.

Clara Soccini – www.donnaglamour.it

Peccato che poi, proprio in questi giorni, sia uscita una foto realizzata dai paparazzi di Chi che vede appunto i due artisti baciarsi o per lo meno in una posizione tale da far pensare ad un gesto di quel genere.

A tal proposito, Clara aveva già smentito il tutto spiegando che la foto fosse stata scattata da una prospettiva ingannevole e che tra lei e Federico non ci fosse stato alcun bacio.

La versione del Rosso

A dare manforte alla versione di Clara, adesso, ci ha pensato Il Rosso, streamer e amico di Fedez, che era presente nella famosa serata nella quale è stata scattata la foto del presunto bacio: “Quella sera c’erano 6 o 10 paparazzi fuori da questo ristorante”, ha esordito il ragazzo. “Erano per loro due. Hanno cominciato a fare le foto ininterrottamente. Anche lei è uscita più volte a dire basta. Non c’è stato un momento in cui si sono avvicinati se non per salutarsi, ok? Si sono salutati sulla guancia e hanno preso il frame dove sembra che si bacino a stampo”. Sarà davvero così?