“Cerca un vecchio ricco”: Amanda Lecciso non ci sta e replica agli haters

Momento di tensione via social con Amanda Lecciso che ha deciso di rispondere alle brutte parole e agli attacchi degli haters.

Nelle ultime settimane il nome di Amanda Lecciso è stato super chiacchierato per via del suo rapporto con Iago Garcia. Tra i due pare essere in corso una relazione anche se alcuni utenti del web non sembrano esserne così convinti. Forse, anche per questo, alla donna sono arrivati dei messaggi molto scortesi in queste ore tanto da doverla portare a rispondere con forza.

Amanda Lecciso e la storia con Iago Garcia

Sono state settimane di grandi chiacchiere attorno ai nomi di Iago Garcia e Amanda Lecciso che hanno iniziato una vera e propria relazione finita sotto ai riflettori. I due, a quanto pare, si sono innamorati una volta conclusa la loro esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello anche se all’inizio hanno scelto di vivere la loro storia lontano dai riflettori.

— Amanda Lecciso (@AmandaLecciso) June 15, 2025

Sul tema era stato proprio Iago a confermare a Nuovo Tv: “Dopo l’uscita dalla Casa, abbiamo passato molto tempo insieme, le serate sembravano non finire mai, le nostre conversazioni non finivano mai e il nostro contatto si è fatto sempre più fisico. Però credo che né io né lei volessimo rovinare l’amicizia: ci siamo andati piano”.

Gli insulti degli haters e la replica

Ora, probabilmente anche a seguito di qualche voce sulla coppia, degli haters si sono accaniti verso Amanda che ha deciso di mostrare degli screenshot delle parole ricevute e replicare a tono: “Non lottare, non funzionerà, cerca un vecchio ricco“, sono state le dichiarazioni antipatiche che la donna ha subito.

“Ancora oggi ricevo questi messaggi da donne, di cui non conosco nulla, né età, né provenienza sociale, o paese di origine…”, ha detto la Lecciso. “Ma ormai, con i mezzi che abbiamo a disposizione dovrebbe cambiare poco. Triste dover ammettere che il peggior maschilismo arrivi proprio dalle donne!”, le sue parole.