Una giornata molto speciale per Carlo Conti e sua moglie Francesca Vaccaro: la coppia ha festeggiato 13 anni di matrimonio.

Dopo essersi commosso nel ricordo della madre, per Carlo Conti è tempo di emozioni ben differenti, ovvero quelle per sua moglie Francesca Vaccaro. La coppia, infatti, oggi ha festeggiato ben 13 anni di matrimonio e sui social non ha fatto mancare alcune dediche reciproche che hanno raccolto una quantità immensa d’affetto.

Carlo Conti e l’amore per sua moglie Francesca

La vita privata di Carlo Conti e Francesca Vaccaro è stata spesso al centro dell’attenzione ma sempre in modo molto positivo. I due, infatti, sono sposati da 13 anni e il famoso conduttore ha sempre raccontato di come l’aver trovato la sua dolce metà gli abbia radicalmente cambiato l’esistenza. Da poco, per esempio, a Repubblica, Conti aveva spiegato come prima di conoscere la Vaccaro si fosse “divertito”.

Carlo Conti – www.donnaglamour.it

“Lo so che s’invaghivano di me perché facevo spettacolo, mica per altro”, aveva detto Conti. “Ero single e mi davo da fare. Mi sono divertito. Meglio prima che dopo, no? Fino a Francesca non avevo mai convissuto. Non c’era un doppio spazzolino”, aveva raccontato ancora il conduttore.

13 anni di matrimonio: le dediche

E così, il 16 giugno del 2012 ecco le nozze tra i due che oggi, ben tredici anni dopo, sembrano ancora più felici e innamorati che mai come confermato dalle rispettive dediche social. Conti ha condiviso un post molto tenero: “16/06/2012…. 13 anni di noi”, il tutto seguito da diverse emoticon del cuore a conferma del grande amore.

Lo stesso ha fatto la Vaccaro che sul proprio profilo Instagram ha condiviso un altro post con scritto: “Tutto ciò che voglio è invecchiare con te. Buon anniversario amore mio!”, con le date del matrimonio e quella odierna, 13 anni dopo il bellissimo e confermatissimo “sì, lo voglio”.