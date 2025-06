Il conduttore di Affari Tuoi Stefano De Martino avrebbe fatto storcere il naso ai vertici della Rai per i troppi gossip sul suo conto. Cosa filtra.

Il recente avvistamento con una bella bionda è solo l’ultimo di una lunga serie. Stiamo parlando, naturalmente, di Stefano De Martino che è sempre sulla bocca di tutti. A quanto pare fin troppo. Almeno questa è la segnalazione di Giuseppe Candela per Dagospia che ha spiegato come il vincente presentatore abbia fatto storcere il naso ai vertici della Rai.

Gli avvistamenti di Stefano De Martino

In principio erano state Emma e Belen, poi sono state tante, forse anche troppe, le donne accostate al bravissimo e bellissimo De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi è ogni giorno sulla bocca di tutti per flirt veri o presunti. Nell’ultimo mese se ne sono dette davvero di ogni sul suo conto e su quelle che sarebbero state le storie dell’ex ballerino di Amici.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Proprio in questo senso, Giuseppe Candela per Dagospia ha fatto sapere che i vertici della Rai, pur riconoscendo grande valore al presentatore, sarebbero “infastiditi” per questa situazione legata appunto ai numerosi flirt e avrebbero chiesto una sorta di cambiamento.

La Rai “infastidita”

“Lo si dice a bassa voce ma il concetto è chiaro: l’overdose di gossip che travolge Stefano De Martino avrebbe infastidito i vertici della fu Viale Mazzini”, si legge su Dagospia. “Il Pube de Oro di TeleMeloni occupa da mesi le pagine dei settimanali […]” e per questa ragione i vertici della tv di Stato avrebbero chiesto dei comportamenti differenti.

“‘Il conduttore può fare quello che vuole nella sua vita privata ma chi vuole essere un volto di punta del servizio pubblico deve avere immagine mediatica più pulita e familiare‘, questo il ragionamento dalle parti della tv pubblica”, ha fatto sapere ancora Candela su Dago. Che De Martino possa darsi una calmata? Staremo a vedere cosa accadrà.