Momento di grande emozione per Roberta Morise che sui social ha comunicato in modo dolcissimo il nome del suo secondogenito in arrivo.

Già da qualche settimana c’erano stati alcuni segnali in merito all’arrivo del secondo figlio di Roberta Morise con lo chef Enrico Bartolini. La coppia ha poi confermato tutto e adesso la donna ha voluto fare di più con una sorta di poesia/dedica a nome del bimbo che sta per nascere svelando anche quello che sarà il suo nome.

Roberta Morise mamma bis con Enrico Bartolini

La famiglia di Roberta Morise ed Enrico Bartolini si allarga. Come detto, dopo una serie di indizi e rumors, la coppia ha comunicato ufficialmente l’arrivo del loro secondo bebè. A parlare della gravidanza era stata proprio la donna al settimanale Gente dove aveva raccontato tutte le proprie emozioni per la bellissima dolce attesa.

“Gianmaria avrà un fratellino! Sono in attesa di un bimbo per i primi di novembre”, aveva detto a Gente la Morise. “Cresceranno insieme, saranno compagni di vita, di giochi e di avventure […]”. La donna aveva anche aggiunto che aveva sognato un altro bebè con Bartolini ma che le tempistiche così ravvicinate rispetto al primo non erano attese.

Il nome scelto e la foto del pancione

Adesso, sui social, la Morise ha voluto comunicare in modo davvero molto emozionante e dolce il nome scelto per il bambino in arrivo. Parlando a nome del bebè, la donna ha scritto un post su Instagram con diverse sue foto con il pancione che cresce: “Papà, mi prendo cura della mamma mentre tu sei via. Tengo d’occhio anche quel simpatico birbante di mio fratello Gianmaria. Ci manchi, ti aspettiamo, tuo Enea“.

Insomma, un modo davvero bello e anche “romantico” per comunicare la scelta e per fare il pieno di like e affetto da parte dei fan che si sono confermati molto vicini alla donna e a tutta la famiglia in questo periodo.