Loredana Lecciso svela i suoi particolari segreti di make up e skincare

Non più tanto al centro del gossip e della tv, Loredana Lecciso tiene comunque moltissimo alla sua beauty routine e non solo.

Di recente aveva parlato insieme ad Al Bano della possibilità di un matrimonio. Ora Loredana Lecciso è tornata protagonista con alcuni piccoli suoi segreti quotidiani in merito alle abitudini in ambito di make up e skincare. La soubrette, da qualche tempo lontana dai riflettori, ha parlato a Gente svelando alcuni dei suoi trucchetti.

Loredana Lecciso e le preferenze di make up

C’è stato un periodo durante il quale Loredana Lecciso è stata spesso al centro dell’attenzione dei media con diverse apparizioni in tv e non solo. Adesso la donna ha scelto di farsi leggermente da parte e dedicarsi alla famiglia e al suo Al Bano. A non cambiare, però, nel corso del tempo è stata l’attenzione per la cura del suo corpo e della sua pelle.

Loredana Lecciso – www.donnaglamour.it

A Gente, come riportato in queste ore da gossip.it, la Lecciso ha raccontato: “Mi piaceva il make up carico, non avevo la tecnica per realizzarlo e, con il senno di poi, più che valorizzarmi mi peggioravo, ma pensavo di stare bene”, ha ammesso la donna. Da qui la decisione di cambiare con qualcosa di più leggero.

I segreti per la pelle e l’utilizzo dell’olio

Di grande importanza per la Lecciso anche la cura del proprio corpo con riferimento alla sua pelle che è “tendenzialmente secca, chiara e delicata”. Per tale ragione la donna ha raccontato di idratarla molto “anche dall’interno, bevendo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Io cerco, ma talvolta sono un po’ pigra. Chi invece è attentissima e mi sprona è mia figlia Jasmine”.

Tra gli altri segreti di bellezza della Lecciso anche una “crema nutriente fluida, un siero nella zona perioculare e, talvolta, applico pure dei patch: rinfrescano e drenano”, ha svelato. Il tocco finale, però, è l’olio che la bella Loredana ha definito il proprio “elisir”. La donna ha definito “sublime come lascia la pelle. Metto sempre olio, ma d’oliva, persino sui capelli: faccio impacchi che tengo in posa per un’oretta. Certo, va risciacquato molto bene e abbondantemente, però l’effetto nutriente e illuminante è unico”.