Elenoire Casalegno: la sorpresa bellissima ricevuta dal fidanzato

Il retroscena in tema amore (e amicizia) svelato da Elenoire Casalegno. Ecco la sorpresa inattesa ricevuta per il suo compleanno.

Sono mesi decisamente felici per Elenoire Casalegno che da tempo ha riaperto il suo cuore ad un uomo. La donna ha raccontato alcune curiosità relative al nuovo fidanzato a ‘Storie di Donne al Bivio’ su Rai 2 svelando anche una particolare sorpresa ricevuta dalla sua dolce metà sfruttando la grande complicità anche delle sue stesse amiche.

Elenoire Casalegno e il nuovo fidanzato

Ormai da diversi mesi Elenoire Casalegno fa coppia con Matteo Pandini, portavoce del vicepremier e numero uno della Lega, Matteo Salvini. La showgirl ha parlato della loro relazione a ‘Storie di Donne al Bivio’ con Monica Setta svelando alcune curiosità inedite sia sull’inizio della loro storia sia in merito ad una recente sorpresa ricevuta.

Elenoire Casalegno – www.donnaglamour.it

La bella Elenoire ha svelato che l’attuale storia d’amore sia nata quasi per caso per via di una passione in comune, ovvero la squadre del cuore: l’Inter. “Ci siamo innamorati a causa della comune passione per l’Inter ma abbiamo subito scoperto di avere mille punti in comune”.

La sorpresa per il compleanno

Evidentemente tra i due le cose sono andate subito benissimo vista anche la sorpresa che l’uomo è riuscito ad organizzare alla Casalegno in occasione del suo compleanno. In questo senso, Pandini ha sfruttato le amiche della bella Elenoire per farle una sorpresa: una festa a sua insaputa.

“Poche settimane fa Matteo mi ha organizzato un compleanno a sorpresa con la mia amica del cuore Samantha De Grenet, mi ha regalato fiori e una torta dedicata al nostro amore […]”. Dichiarazioni che trovano conferma da quanto pubblicato dalla diretta interessata qualche settimana fa su Instagram. Qui è stato possibile vedere appunto un post con tanto di filmato relativo alla sorpresa ricevuta e alla sua reazione emozionata.