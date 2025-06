Potrebbero esserci novità in vista della prossima edizione del talent Amici: una coppia sarebbe in trattativa per tornare.

Si stanno moltiplicando nelle ultime ore le voci relative alla prossima stagione di Amici di Maria De Filippi soprattutto in relazione ad alcuni possibili ritorni nella scuola tra i professori e non solo. Dopo le voci su Veronica Peparini, eccone altre che riguardano la maestra e coreografa ma anche il suo futuro marito, Andreas Muller, anche lui con un passato da allievo e professionista nel talent.

Amici, verso la prossima stagione

Come ogni anno, tra la fine di una stagione e l’inizio di quella seguente, si creano tantissime voci e indiscrezioni in merito a chi saranno i protagonisti di Amici, specie nel ruolo di professori. Anche questa estate, le cose non sono cambiate. In particolare a far parlare sono le cattedre dei maestri con quelle di ballo in bilico.

Veronica Peparini e Andreas Muller – www.donnaglamour.it

Se il posto di Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini non è assolutamente in discussione, qualche rumors in più c’è stato per quanto riguarda quello di Emanuel Lo e di Deborah Lettieri. In questo senso i meglio informati avevano ipotizzato di rivedere sul banco di insegnante una vecchia conoscenza: Veronica Peparini. Questa voce, adesso, sembra essersi allargata anche ad Andreas Muller che, però, potrebbe fare il suo ritorno come professionista del ballo.

Le voci del ritorno “di coppia”

Dando uno sguardo al profilo Instagram dell’esperto di gossip Amedeo Venza è stato possibile leggere quella che, al momento, è solo un’indiscrezione. Pare, infatti, che la coppia formata appunto dalla Peparini e Muller possa fare ritorno nel talent di Canale 5 anche se non è stato ben precisato in quali ruoli.

“Andreas e Veronica potrebbero ritornare ad Amici!”, si legge. “E’ in corso una serratissima trattativa“. Sarà davvero così? Al momento nessuno dei due ha commentato anche se proprio Andreas non ha mai nascosto che gli farebbe piacere ritornare dove è stato bene e dove è cresciuto tantissimo, professionalmente e umanamente.