L’ex di Cesare Cremonini, Martina Maggiore, scoppia in lacrime durante il concerto del cantante a San Siro.

La seconda tappa del tour “Alaska Baby” di Cesare Cremonini allo stadio San Siro è stata un evento carico di emozioni, non solo per i fan ma anche per chi, in passato, ha vissuto un legame molto personale con il cantautore bolognese. Tra il pubblico, infatti, è stata notata la presenza inaspettata di Martina Maggiore, ex fidanzata dell’artista e ispirazione del brano “Giovane Stupida“. Ma la sua reazione nell’ascoltare le canzoni dell’ex fidanzato non è passata inosservata. Scopriamo che cosa è successo.

L’abbandono dello stadio: l’emozione è troppo forte

La giovane influencer ha condiviso su Instagram alcuni momenti dello show, lasciando intuire il forte impatto emotivo vissuto durante la serata. In una delle storie ha postato una foto del palco, accompagnata da emoticon significative, e successivamente ha mostrato il suo volto rigato dalle lacrime.

Nonostante l’atmosfera entusiasta e la presenza di celebrità come Valentino Rossi, Chiara Ferragni e Luca Carboni, Martina non è riuscita a trattenere le emozioni.

Su TikTok, l’amico Mauro Bianchi ha raccontato in un video che insieme hanno lasciato lo stadio prima della metà del concerto, sopraffatti dal momento. Un gesto che ha subito scatenato commenti e riflessioni sui social.

La ferita ancora aperta: cosa ha detto Martina nel suo libro

Solamente poco tempo fa Martina Maggiore ha pubblicato il libro “Ma che stupida ragazza“, nel quale racconta la storia d’amore vissuta con Cesare Cremonini, durata quattro anni e mezzo. Un amore iniziato come una favola ma finito in lacrime e tradimenti.

La ragazza ha parlato apertamente del dolore e della delusione subita, accusando Cremonini di infedeltà e descrivendo un percorso di rinascita emotiva dopo la fine della relazione.

La sua presenza a San Siro non è passata inosservata: un atto di coraggio, forse di chiusura di un capitolo, che però ha riportato a galla emozioni ancora troppo vive.