Francesca Chillemi sorprende Eugenio Grimaldi: il gesto romantico durante la tournée teatrale dell’attrice.

Francesca Chillemi e il fidanzato Eugenio Grimaldi sono più affiatati che mai, nonostante gli impegni professionali che li tengono spesso lontani. Il settimanale Gente ha rivelato il clamoroso e romantico gesto che l’attrice ha compiuto per sorprendere l’armatore napoletano, oltre ai suoi fan. Un gesto che conferma la loro unione. Scopriamo che cosa è successo.

Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi: un amore che resiste alla distanza

Francesca Chillemi, protagonista della tournée teatrale Il giocattolaio, ha dovuto fare i conti con il suo intenso impegno professionale che la tiene lontana dal fidanzato, Eugenio Grimaldi.

Nonostante la distanza, la coppia non è riuscita a restare separata troppo a lungo. Infatti, l’attrice ha approfittato di un giorno di pausa per raggiungere il compagno a Verona, dove si trovava per il LetExpo, una fiera dedicata al trasporto marittimo organizzata dalla sua famiglia.

Francesca Chillemi

Il loro incontro, pur breve e segnato da un pranzo veloce, ha dimostrato l’intensità della loro relazione.

Eugenio Grimaldi: l’imprenditore che ha conquistato il cuore dell’attrice

Eugenio Grimaldi, 38 anni, è un imprenditore napoletano e l’erede di una delle più importanti famiglie di armatori italiani. Laureato in Economia e Commercio all’Università Federico II, ricopre una posizione di rilievo nel Grimaldi Group, azienda di famiglia fondata nel 1947.

Prima di intraprendere la relazione con Francesca Chillemi, Grimaldi è stato sposato con Veronica Resca e ha tre figli.

Oggi la relazione tra Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi è un esempio di amore che supera le difficoltà della distanza e degli impegni professionali. La loro storia, che dura da oltre un anno, non è nuova a gesti spontanei e affettuosi, come quello che l’attrice ha voluto compiere per il suo compagno. La loro intesa, anche a distanza, è un chiaro segno di quanto siano legati.