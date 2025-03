Proteste per il concerto tributo a Pino Daniele a Napoli: pochi posti disponibili e fan esclusi. Il figlio Nello si scusa.

Il concerto tributo a Pino Daniele, organizzato il 19 marzo a Napoli in occasione del compleanno dell’artista, ha scatenato numerose polemiche tra i fan. L’evento, curato da Nello Daniele, figlio del cantautore scomparso, insieme alla Regione Campania e a Scabec, avrebbe dovuto rappresentare un omaggio aperto a tutti, ma si è trasformato in un’occasione ristretta a pochi spettatori.

La polemica e le scuse del figlio di Pino Daniele

La scelta di riservare solo 400 posti a sedere sotto il palco e l’uso di transenne per motivi di sicurezza hanno reso impossibile a molti fan assistere all’esibizione in modo adeguato. Questo ha portato a una forte delusione, alimentata anche dal fatto che l’evento avesse una chiara impronta televisiva, visto che sarà trasmesso su Rai Due il prossimo mese.

Dopo le critiche, Nello Daniele si è rivolto ai fan attraverso i social per scusarsi, ammettendo le difficoltà organizzative: “Forse sarebbe servita una piazza più grande. L’amore per quel luogo e per voi ha prevalso su tutto. So che molti hanno manifestato disagio per la gestione degli spazi e me ne dispiace“.

Daniele ha inoltre sottolineato che le restrizioni sono state imposte per ragioni di sicurezza, e ha invitato i presenti a comprendere le difficoltà logistiche.

La Fondazione Pino Daniele prende le distanze

L’organizzazione del tributo non ha coinvolto la Fondazione Pino Daniele, coordinata dall’altro figlio dell’artista, Alessandro Daniele, che sta gestendo il progetto ufficiale “70/10 Anniversary”. Quest’ultimo si distingue per la sua autenticità e per un concerto-evento programmato per il 18 settembre in Piazza del Plebiscito, dal titolo “Pino è – Il viaggio del musicante“, che promette di essere un grande spettacolo aperto al pubblico.

Le polemiche sul concerto del 19 marzo hanno sollevato interrogativi sulla gestione dell’eredità musicale di Pino Daniele e sull’equilibrio tra eventi mediatici e partecipazione popolare. Resta da vedere se il prossimo tributo sarà più inclusivo e in linea con lo spirito del grande artista partenopeo.