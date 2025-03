Maria Teresa Ruta vittima di una truffa online: versati 400 euro a una finta compagnia assicurativa, “Non mi ero accorta di nulla”.

Maria Teresa Ruta, nota conduttrice televisiva e concorrente del Grande Fratello, è stata vittima di una truffa assicurativa online. La rivelazione che ha sorpreso i fan è avvenuta proprio mentre si trovava nella Casa più spiata d’Italia e ha rivelato che ad accorgersi della truffa non è stata lei, ma suo marito Roberto Zappulla. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Truffa assicurativa: il racconto di Maria Teresa Ruta

La presentatrice ha raccontato di aver versato 400 euro a una finta compagnia dopo aver acquistato un’auto per il figlio.

L’inganno è avvenuto in modo subdolo: mentre era in contatto con un operatore della sua abituale compagnia assicurativa, la chiamata si è improvvisamente interrotta. Subito dopo, è stata richiamata da un numero che si spacciava per lo stesso servizio clienti, chiedendole di completare la procedura di pagamento.

Maria Teresa Ruta

Senza accorgersene, la Ruta ha effettuato un bonifico a un conto lituano, rimanendo vittima della frode.

Il sospetto: talpe nelle compagnie assicurative

L’aspetto più inquietante della vicenda è la precisione con cui i truffatori erano a conoscenza di dettagli sensibili. “Sapevano l’importo esatto e la targa dell’auto” ha spiegato la conduttrice, che ha ipotizzato la presenza di talpe all’interno delle compagnie assicurative.

Il primo a intuire la truffa è stato suo marito, Roberto Zappulla, che non ha ricevuto la consueta mail di conferma del contratto. Dopo aver contattato direttamente la compagnia, ha scoperto che il pagamento non risultava registrato.

La truffa subita da Maria Teresa Ruta è solo un esempio di un fenomeno sempre più diffuso. Inoltre, questo episodio raccontato dalla conduttrice televisiva dimostra che anche le persone famose possono essere vittime di truffe e frodi, proprio come le “persone comuni”.