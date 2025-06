Ironia e grande piglio per Filippo Bisciglia in vista dell’inizio di Temptation Island 2025. Le parole del conduttore a livello personale.

Sta piano piano snocciolando qualche retroscena su quella che sarà l’edizione 2025 di Temptation Island. Ma per Filippo Bisciglia, conduttore del reality per coppie, è giunto il momento di parlare anche di sé, non solo dal punto di vista professionale, ma anche sotto il profilo privato con tanto di focus sulle sue emozioni e l’amore per Pamela Camassa.

Filippo Bisciglia e Temptation Island 2025

Intervistato dal settimanale Chi, in vista dell’inizio di Temptation Island 2025, Filippo Bisciglia ha spiegato ulteriormente quali siano stati i cambiamenti rispetto al passato con particolare attenzione al cambio di location: dalla Sardegna alla Calabria. “La spiaggia è meravigliosa. Hanno ricostruito tutto: i villaggi, le camere, le aree comuni. Ma ci sono dettagli nuovi bellissimi: piscine trasparenti, spazi più ampi, un falò gigantesco”.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

Il presentatore ha sottolineato come questa nuova ambientazione lo abbia riportato al passato: “Mi ha ricordato le mie estati da bambino a Praia a Mare. E poi siamo stati accolti. E, aggiungo che purtroppo, si mangia benissimo, ho messo su almeno due o tre chili”, ha detto.

La confessione in tema amore

Con la stessa ironia, Bisciglia ha poi fatto una confessione davvero curiosa in chiave amore. Scherzando ha risposto ad una domanda relativa al fatto se avesse mai pensato, guardando una tentatrice, che fosse il suo tipo.

“Ogni tre minuti“, ha detto Filippo con simpatia. “Ma poi torno alla realtà e la mia realtà è Pamela, con cui sto da dodici anni. Per altro lei mi segnala i single che le piacciono di più (ride ndr). E anche per questo siamo solidi. E soprattutto lo siamo perché siamo una coppia ironica, giocosa, ci prendiamo in giro. Ridiamo. E quando smetti di ridere che è finita”.