Il dilemma dell’estate: cosa c’è tra Clara e Fedez? I due artisti nuovamente paparazzati insieme, questa volta in piscina. Le immagini.

Sono senza dubbio la “coppia” più chiacchierata di questo inizio d’estate 2025. Stiamo parlando di Fedez e Clara che dopo aver smentito, non in modo troppo convincete, le voci di un flirt tra loro continuano a mostrarsi sempre insieme. Non solo per questioni lavorative con il brano ‘Scelte stupide’, almeno secondo gli occhi dei più attenti.

Fedez e Clara: flirt o no?

Le voci di un presunto flirt tra Fedez e Clara continuano anche al netto delle recenti smentite della ragazza. In realtà, proprio l’artista in rosa non aveva categoricamente escluso che tra lei e Federico potesse esserci qualcosa ma aveva parlato di un qualcosa che facesse “parte del gioco”.

Clara Soccini – www.donnaglamour.it

“Io penso che il gossip faccia parte del gioco, ok… ci sta. Fa parte del gioco”, erano state le sue parole a SuperGuida Tv. Eppure, proprio nelle ore in cui la ragazza rilasciava queste frasi, altre voci parlavano del suo essere tornata single o qualcosa di simile.

La paparazzata in piscina

In questa ottica rientra quindi l’ultima paparazza tra i due. Il settimanale Chi, infatti, ha mostrato alcune immagini in esclusiva di Federico e Clara in piscina a Polignano a Mare (Bari), nella villa che hanno affittato per alcuni giorni in occasione dell’evento musicale Battiti live. Come spiegato dal media “fra di loro l’intesa è evidente”, si legge.

“E parlano le immagini, noi ci limitiamo a presentarle e a dare la nostra interpretazione. Clara è sempre più un sex symbol, mostra la sua bellezza in tutte le forme. Fedez gongola in questa situazione, per lui è un ‘win win’, non ha bisogno nemmeno di commentare”. Insomma, pare che il tormentone sul loro possibile flirt o meno resterà in hype tutta l’estate.