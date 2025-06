Vladimir Luxuria, la festa per i 60 anni: la maxi torta con una scritta particolare

Tanti auguri a Vladimir Luxuria che nelle scorse ore ha festeggiato l’arrivo dei 60 anni e lo ha fatto in grande stile con un party da ricordare.

In occasione del suo 60esimo compleanno, Vladimir Luxuria aveva parlato al Corriere della Sera, edizione Roma, ripercorrendo le tappe della sua vita, privata e professionale. Non era mancato un aneddoto molto delicato su un appuntamento occasionale ma anche degli auspici molto interessanti per il futuro. Un futuro che ha avuto inizio proprio dalla festa per l’arrivo di questa età piuttosto “rotonda”.

La festa per i 60 anni di Vladimir Luxuria

“Vedrò tutti quelli che mi hanno voluto bene in questi primi 60 anni sulla terrazza dell’Alibi di Monte Testaccio”, aveva detto al Corriere Vladimir Luxuria e così è stato. La donna ha organizzato un party indimenticabile al quale ha ovviamente preso parte con un look scintillante e festaiolo. abito color panna con la gonna di perline e ai piedi tacchi di Swarovski.

Vladimir Luxuria – www.donnaglamour.it

A mostrare qualche immagine della serata, è stata la stessa festeggiata che ha pubblicato dei post di auguri ricevuti oltre che diverse stories Instagram dalle quali è stato possibile capire chi fosse presente alla festa e anche alcuni dettagli legati all’organizzazione.

Invitati e torta speciale

Tramite alcuni post di Luxuria è stato possibile scoprire come tra gli invitati ci fossero Matilde Brandi e il suo compagno, ma anche Francesca Pascale, Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Presenti Vera Gemma, Anna Pettinelli e Marina La Rosa ma anche tanti altri tra cui l’amico Danilo. Proprio in una foto con lui è stato evidenziato un dettaglio relativo ad una torta gigante, presumibilmente solo di scena, dove accanto al numero degli anni, 60 appunto, è stato aggiunto un dettaglio: la parola “appena“. Una dimostrazione ironica di come Vladimir abbia preso questo compleanno e la “cifra tonda” appena raggiunta in queste ore.