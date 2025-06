Le parole di Caterina Balivo dopo le polemiche verso ‘La Volta Buona’ a seguito della morte di Alvaro Vitali e l’ospitata dell’ex moglie in tv.

La morte di Alvaro Vitali ha generato grande sgomento in tutto il mondo dello spettacolo. Ancora di più dato che l’ex moglie, fino a poche ore prima della scomparsa dell’attore, era stata presente in tv, a ‘La Volta Buona’, proprio per parlare del rapporto con lui. Una situazione che ha generato forti polemiche per lei ma anche per la stessa trasmissione, obbligata a cancellare dai profili social i filmati relativi all’intervento della signora Stefania Corona. In questo senso la conduttrice Caterina Balivo ha rotto il silenzio per spiegare la posizione del suo programma in merito.

L’ex moglie di Vitali a ‘La Volta Buona’

Come anticipato, la scomparsa improvvisa di Alvaro Vitali ha lasciato tutta l’Italia senza parole. Un decesso che nessuno si aspettava, neppure la sua ormai ex moglie Stefania Corona che a ‘La Volta Buona’, proprio poche ore prima, aveva parlato di lui pubblicamente nel salotto di Caterina Balivo. La donna aveva spiegato la volontà dell’uomo di tornare insieme a lei.

Caterina Balivo – www.donnaglamour.it

Quelle parole, poi condivise in diverse clip dalla trasmissione, poi, sono state rimosse. Una scelta che ha generato ulteriore polemica verso la donna e verso il programma di Rai 1. In questa ottica, la Balivo ha aperto la puntata di oggi proprio per chiarire tutto.

Caterina Balivo rompe il silenzio e fa chiarezza

“Ieri a 75 anni ci ha lasciati Alvaro Vitali dopo un ricovero di due settimane per una broncopolmonite recidiva. La moglie Stefania Corona era qui da noi e ci aveva raccontato che Alvaro aveva deciso di lasciare l’ospedale e lei non aveva mai smesso di stargli vicino“, ha detto in apertura di puntata de ‘La Volta Buona’ la Balivo.

La conduttrice ha voluto quindi chiarire la situazione legata al suo programma ma anche alla Corona: “Ovviamente quello che è successo ieri era inimmaginabile, assolutamente inimmaginabile, altrimenti la stessa Stefania non sarebbe stata qui. Mandiamo un abbraccio a lei e a tutta la famiglia”. Insomma, il decesso dell’uomo è stato un fulmine a ciel sereno per tutti.