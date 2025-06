Rimossi i video dell’ex moglie di Alvaro Vitali a La Volta Buona dopo la morte improvvisa dell’attore e le polemiche.

La morte improvvisa di Alvaro Vitali, avvenuta nella giornata di ieri martedì 24 giugno, ha scosso il mondo dello spettacolo e riportato alla ribalta la sua complessa vicenda sentimentale con l’ex moglie, Stefania Corona. Solo poche ore prima della scomparsa dell’attore, la donna era stata ospite del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo su Rai 1, dove aveva rilasciato dichiarazioni dure e accusatorie che hanno sollevato aspre polemiche sul web. Ma scopriamo che cosa sta succedendo

Le frasi dure di Stefania Corona e la reazione dei social

Nell’intervista, trasmessa in diretta, Stefania Corona aveva letto una lettera scritta tempo prima dal marito e pubblicata sulla rivista Di Più, in cui Alvaro Vitali le chiedeva di tornare insieme.

La donna, però, aveva risposto con fermezza e parole taglienti, affermando che l’attore si era rifatto vivo solo per “comodità” e per “sfruttarla” e lanciando una stoccata amara: “Alvaro è un bravo attore… anche fuori dal set“.

Caterina Balivo – www.donnaglamour.it

Sempre in una recente intervista nel programma condotto da Caterina Balivo, come riportato da Virgilio.it, l’ex moglie Stefania aveva raccontato che l’attore era stato ricoverato per una broncopolmonite recidiva. Nonostante le raccomandazioni dei medici, aveva deciso di firmare le dimissioni e tornare a casa.

“Ha fatto due settimane, che è la prima volta, perchè lui di solito firma le dimissioni” aveva spiegato. “Stamattina mi ha chiamato e ha detto ‘vado via’, anche tutto arrabbiato. Quindi ho detto: ‘ma io sono venuta a parlare con la dottoressa ieri e mi ha detto che qualche giorno in più…’ No, no, vengo a casa’“, aggiunge.

La decisione di rimuovere i video dopo la morte di Alvaro Vitali

A seguito della morte improvvisa di Alvaro Vitali, la produzione de La Volta Buona ha deciso di eliminare dalle proprie pagine social (Instagram e X) tutte le clip contenenti l’intervista a Stefania Corona.

Una scelta dettata dal rispetto per la memoria dell’attore e dal tentativo di placare la tempesta di polemiche che si era scatenata online.

Il giornalista Massimo Falcioni, in un post su X, ha confermato l’aria di tensione e di disagio percepita nello staff del programma e per la stessa Caterina Balivo, trovatisi al centro di una situazione tanto imprevista quanto dolorosa.

Tensione dalle parti de #lavoltabuona. Il profilo del programma ha cancellato la clip della puntata di oggi nella quale si parlava di Alvaro Vitali con la moglie.



Decisivi, forse, i numerosi insulti che erano comparsi a commento.



Domani comprensibile imbarazzo per la Balivo. pic.twitter.com/Q2rrQjfTP3 — Massimo Falcioni (@falcions85) June 24, 2025

La coincidenza tra l’intervista e la morte di Alvaro Vitali lascia l’amaro in bocca e solleva interrogativi sulla delicatezza dei contenuti trasmessi in diretta.