Isola dei Famosi: Teresanna accusa Omar di razzismo durante una lite accesa sulla raccolta di lumache. Scopri che cosa è successo.

Le acque di Cayo Cochinos continuano a ribollire mentre i naufraghi de L’Isola dei Famosi si scontrano per questioni di sopravvivenza e carattere. Nelle ultime ore, Teresanna Pugliese è sbottata contro Omar Fantini, arrivando persino ad accusarlo di atteggiamento discriminatorio e razzista. Ma scopriamo che cosa sta succedendo tra i due concorrenti.

Isola dei Famosi: l’accesa lite sulla raccolta dei molluschi

La discussione è iniziata quando Teresanna e Cristina Plevani sono andate a raccogliere lumache di mare, mentre Omar Fantini si è lamentato per la quantità eccessiva di molluschi prelevata: “Non sono infinite, dovevate lasciarne un po’ per i prossimi giorni“.

Teresanna ha replicato di averne prese molte credendo che servissero come esche e per il risotto, alzando i toni e accusando Omar di voler comandare e decidere per tutti.

Qui il video del duro scontro tra i due naufraghi.

Le tensioni sono esplose quando Fantini ha imitato un tipico canto neomelodico, scatenando la reazione furiosa di Teresanna: “Se fai la sceneggiata e imiti il cantante napoletano, è razzismo!“. Omar si è difeso sostenendo che la sua imitazione era una semplice sceneggiata e che la parola “razzismo” era eccessiva e fuori contesto.

Le dinamiche nel gruppo e la polemica sui social

La polemica sulla “Isola dei Famosi” è arrivata velocemente sui social network, dove i telespettatori si sono divisi. La vicenda mette in luce, ancora una volta, la difficoltà della convivenza dei naufraghi e la sottile linea tra ironia e discriminazione che spesso accende polemiche e scontri.

Le prossime puntate riveleranno come evolveranno le dinamiche e se si arriverà a una chiarificazione definitiva tra i due naufraghi.