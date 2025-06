Al Bano risponde alle polemiche sul concerto a San Pietroburgo e rivendica la sua scelta: “Portare musica e pace è umano”.

Dopo lo scontro social tra Al Bano e Romina Power per via del concerto tenuto dal cantante pugliese a San Pietroburgo, adesso Carrisi ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua. La polemica si è accesa ancor prima che l’ex moglie di Al Bano commentasse la vicenda con una storia Instagram in cui si dissociava dal gesto del cantante. Ma adesso è arrivata una nuova risposta con cui il cantante ha difeso la sua decisione di esibirsi in Russia. Scopriamo che cosa ha detto.

Al Bano a San Pietroburgo: “Ho cantato per portare pace e musica”

Il concerto tenuto da Al Bano e Iva Zanicchi a San Pietroburgo, durante il Forum Economico Internazionale, ha scatenato numerose polemiche. Criticata la presenza dei due cantanti in Russia, paese coinvolto nel conflitto con l’Ucraina, Al Bano ha chiarito la sua posizione durante la puntata Pomeriggio Cinque News.

Al Bano ha raccontato come la sua partecipazione fosse legata a un evento culturale e musicale: “Mi hanno chiamato per cantare e sono andato. Questo è un forum economico che si tiene da 15 anni e chi mi ha contattato è un professore italiano che vive lì da 40 anni. Non c’era nulla di politico“.

Il cantautore pugliese ha rivendicato la legittimità della sua presenza: “Ho ricevuto lettere commoventi dal pubblico presente. Ho fatto bene ad andare a cantare, perché quella gente aveva bisogno di musica e di pace. Dov’è il male?“.

Al Bano e la guerra: “Io sono per l’umanità e la pace”

Al Bano si è detto sensibile alla tragedia della guerra in corso: “Ho ospitato quattro ucraini a casa mia per un anno e mezzo. Io sono un uomo libero, per l’umanità e la pace, non per partiti o cosche. Andrei volentieri a cantare anche in Ucraina“.

L’artista ha chiuso il suo intervento con una riflessione semplice e potente: “Se posso portare felicità e serenità attraverso la mia musica, lo faccio volentieri. Questo è ciò che sono e ciò in cui credo“.