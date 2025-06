L’appunto di Romina Power sul concerto di Al Bano in Russia e la risposta del cantante di Cellino San Marco, deluso dall’ex moglie.

Il concerto in Russia di Al Bano ha generato tantissime polemiche. In particolare, nelle ultime ore, hanno fatto parlare le dichiarazioni di Romina Power che si è dissociata dalla scelta dell’artista di Cellino San Marco di accettare la proposta di prendere parte ad un evento simile in un momento di guerra come quello attuale che riguarda l’Ucraina.

Al Bano, la frecciata di Romina Power

Il concerto tenuto da Al Bano a San Pietroburgo, in Russia, ha fatto molto parlare. Diverse le critiche per l’artista di Cellino San Marco che ha difeso la propria scelta facendo riferimento alla volontà di lanciare un messaggio di pace, visto il conflitto tra il Paese russo e l’Ucraina. In questa ottica, tra le persone che hanno mosso pesanti critiche al cantante c’è stata anche Romina Power.

La donna, tramite i social, ha spiegato la sua posizione sul quanto accaduto: “Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità”.

La replica del cantante all’ex moglie

Alle parole della Power ha fatto poi seguito la replica del diretto interessato che, chiamato in causa, ha risposto tramite l’Adnkronos sottolineando di esserci rimasto molto male per le frasi della donna. “Il post pubblicato su Instagram da Romina è una coltellata mediatica. Dalla madre dei miei quattro figli non me la sarei mai aspettato. Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto, lei si dissocia da cosa? Chi l’ha invitata a San Pietroburgo a cantare ‘Felicità’? A me non risulta che lei sia stata invitata a esibirsi”, ha detto con tanto di stoccata l’artista di Cellino San Marco.