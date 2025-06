I primissimi retroscena su Temptation Island 2025: Filippo Bisciglia allo scoperto sulla nuova edizione del reality per coppie.

La nuova stagione di Temptation Island non è ancora iniziata che già sono arrivate le prime segnalazioni sulle coppie del reality. Lo show di Canale 5, registrato e che partirà il prossimo 3 luglio, sta facendo molto parlare. Del programma ha discusso anche il conduttore Filippo Bisciglia a Tv Sorrisi e Canzoni svelando i primissimi aneddoti sui protagonisti e non solo.

Temptation Island 2025: il cambio di location

Tra gli argomenti di maggiore interesse di questa nuova stagione del reality per le coppie c’è senza dubbio il cambio di location. Infatti, Temptation ha lasciato il famoso resort in Sardegna per trasferirsi in Calabria. Qui, infatti, da quest’anno si vivranno nuove emozioni anche per la bellezza del posto e le caratteristiche della struttura che ospiterà le coppie.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

“Ero affezionato alla Sardegna dove abbiamo girato le ultime undici edizioni”, ha detto Filippo Bisciglia. “Quest’anno l’impatto con il cambio location è stato differente ma sempre positivo. A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa”.

I primi retroscena: parla Filippo Bisciglia

Proprio la frase sulle coppie detta dal conduttore ha attirato l’attenzione. Bisciglia, infatti, sempre a Tv Sorrisi e Canzoni ha confermato: “Per una delle coppie protagoniste è successo qualcosa che non era mai accaduto in tutte le edizioni precedenti di Temptation Island”. Cosa sarà accaduto nel reality? Chi saranno soprattutto i protagonisti di questo fatto di cui, siamo sicuri, si parlerà a lungo? Le ipotesi sono già diverse e passano da un possibile tradimento, ovviamente tra un concorrente e un tentatore/tentatrice ad un abbandono anticipato dopo poche ore. Chi lo sa. Per scoprirlo bisogna attendere l’inizio della nuova edizione che, come detto, è previsto per il 3 luglio in prima serata su Canale 5.