Dopo essersi separati, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis continuano a condividere la loro famiglia che potrebbe diventare ancora più allargata.

Non solo le rivelazioni su Giulia Salemi e Selvaggia Lucarelli, nel corso dell’intervista al podcast ‘Non lo faccio per moda’, Sonia Bruganelli ha avuto modo di parlare anche della sua relazione con Paolo Bonolis. Nello specifico, la donna ha parlato del rapporto in famiglia e con i figli ma anche di come dovrebbe essere la prossima compagna del suo ex marito.

Sonia Bruganelli e il post separazione con Bonolis

Tra gli argomenti affrontati da Sonia Bruganelli al podcast di Giulia Salemi, ‘Non lo faccio per moda’, c’è stato quello legato ovviamente alla separazione da Paolo Bonolis ma soprattutto al rapporto tra loro due in relazione alla famiglia e ai figli. In questo senso, la donna ha spiegato di essere molto cambiata rispetto al passato.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis – www.donnaglamour.it

“Paolo e io ora siamo due genitori e basta”, ha precisato prima di tutto la bella Sonia che è impegnata con il famoso ballerino e insegnante di danza, Angelo Madonia. “Io sono molto presente, molto più presente di lui ma per indole. Se mi dovessi descrivere adesso dire che sono una mamma prima di tutto. E sono anche una mamma abbracciona, molto chioccia, molto attenta, perché credo di essermi persa molti anni loro”.

Le nuove relazioni e la donna ideale per Bonolis

Nel corso dell’intervista, la Bruganelli ha affrontato anche il tema delle nuove relazioni dopo la separazione. Sulla sua con Madonia, la donna ha detto che i figli non solo assolutamente gelosi anzi, che Davide abbia un ottimo rapporto con il ballerino.

Per quanto riguarda la possibile donna accanto all’ex marito, invece, la bella Sonia ha spiegato come, secondo lei, questa dovrebbe essere: “Vedrei serenamente una nuova presenza femminile accanto a Paolo. Sarei curiosa, almeno la prima volta. Ma questo deve essere un plus per chi entra, non un deterrente. Quando è uscito con alcune amiche, ho sperato: mi piacerebbe avere donne intelligenti vicino ai miei figli. Non è facilissimo, ma sacrosanto”.