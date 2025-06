“Sì, mi stavi antipatica”: la Bruganelli non si trattiene con Giulia Salemi

Il ricordo del passato e del Grande Fratello, ma anche la famiglia e la “somiglianza” con Selvaggia Lucarelli: parla Sonia Bruganelli.

Nelle scorse ore, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono finiti nel mirino di un ex Grande Fratello. Proprio di GF ma anche di famiglia e tanto altro, l’ex moglie del noto conduttore ha parlato ospite del podcast di Giulia Salemi, ‘Non lo faccio per moda’. Diversi gli spunti dati dalla bella Sonia che ha avuto modo di confessare qualcosa di molto interessante proprio con la padrona di casa.

Sonia Bruganelli tra GF e Giulia Salemi

Nella chiacchierata molto simpatica tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi nel podcast di quest’ultima, ‘Non lo faccio per moda’, c’è stato modo di chiarire, una volta per tutte, la simpatia o antipatia della prima per la seconda di cui si è tanto parlato in chiave Grande Fratello. “Si può dire stron**? Se c’era una persona che poteva aveva un titolo per fare l’opinionista del Grande Fratello ero io”, ha esordito la bella Sonia.

Sonia Bruganelli – www.donnaglamour.it

Successivamente, a domanda diretta di Giulia sul fatto se le stesse effettivamente antipatica, la Bruganelli ha replicato con grande onestà. “Io durante il GF ti ho vissuta male. Ma ti stavo davvero antipatica?”, da qui la risposta: “Sì“. Nessuna via di mezzo per l’ex moglie di Bonolis.

L’esperienza a Ballando e Selvaggia Lucarelli

Tra i vari passaggi anche quello relativo a Ballando con le Stelle e gli scontri con Selvaggia Lucarelli. La Salemi ha domandato alla sua ospite se i faccia a faccia a parole tra loro potessero essere dovuti al fatto di essere molto simili come carattere. In questo senso la Bruganelli ha risposto: “Non lo so se è per questo che ci scontravamo, lei aveva il suo ruolo io il mio. Io sono contenta del mio percorso, però forse non ho dato le mie risposte migliori, ma anche perché lì avevo un altro ruolo: ballavo, non facevo l’opinionista”.