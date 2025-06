Un messaggio particolare di Enrico Mentana ha suscitato diverse reazioni da parte dei suoi seguaci e dei telespettatori del TGLa7.

Nei giorni scorsi aveva avuto modo di parlare anche della sua vita privata e del rapporto con la compagna, Francesca Fagnani. Adesso, Enrico Mentana, direttore del TGLa7, è tornato alla ribalta per un enigmatico messaggio relativo al suo futuro lavorativo. In questo senso, spiccano le parole che hanno fatto ipotizzare ad un suo addio all’emittente e al telegiornale dopo 15 anni.

Enrico Mentana e l’esperienza al TGLa7

Sono minuti particolarmente intensi per Enrico Mentana che ha fatto pensare con le sue parole ad un possibile addio al TGLa7 dopo 15 anni di lavoro. Nello specifico, il noto giornalista ha condiviso sulla propria pagina Instagram un post con delle parole che hanno appunto riguardato la sua esperienza nell’emittente e un futuro che potrebbe essere lontano.

Enrico Mentana – www.donnaglamour.it

“Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TGLA7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del TG5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al TG1″, ha scritto Mentana. “Tutti intensissimi ed esaltanti. Tutti affrontati come fosse stato ‘per sempre’, senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo”.

“Il momento di staccare” e i dubbi dei telespettatori

A far parlare maggiormente rispetto alle parole del giornalista, è la fase conclusiva del suo messaggio. Infatti, Mentana ha concluso il contenuto del suo post in questo modo: “Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo”.

Le prime reazioni alle parole del giornalista sono state quelle dei suoi fedelissimi telespettatori e ammiratori che si sono immediatamente domandati se il messaggio di Mentana fosse una sorta di addio a La7 o meno. Altri hanno visto solo la volontà di manifestare un grande impegno costante per la rete. Staremo a vedere se il giornalista vorrà precisare qualcosa in merito.