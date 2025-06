Operazione alla testa per l’ex volto di Uomini e Donne: “Lesioni importanti”

Momento complicato per una famosa ex corteggiatrice di Uomini e e Donne che è stata operata alla testa. Come sta Diletta Pagliano.

Non solo i rumors sul futuro di Uomini e Donne con le ipotesi che vedono Gianni Sperti poter diventare tronista. Adesso, a far parlare relativamente al dating show è la situazione complicata che sta vivendo un ex volto, per la precisione la famosa corteggiatrice Diletta Pagliano che anni fa si prese la scena durante il trono di Leonardo Greco.

Diletta Pagliano: l’ex Uomini e Donne operata alla testa

Gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente le avventure in trasmissione e fuori della corteggiatrice Diletta Pagliano. La ragazza fu protagonista ormai diversi anni fa del dating show e del trono di Leonardo Greco. Come anticipato, adesso, la donna si trova a dover affrontare delle importanti problematiche di salute.

A far sapere a tutti i suoi seguaci la situazione è stata la diretta interessata che con una foto emblematica in ospedale ha spiegato di aver subito un’operazione alla testa che sicuramente non è stata una passeggiata viste oltre dieci ore di intervento. “Buongiorno mie girls! Periodo delicato”, ha esordito la donna.

Come sta la donna

Entrando nel dettaglio della sua foto pubblicata e della sua personalissima condizione di salute, la Pagliano ha aggiunto: “Un’operazione durata 10-12 ore alla testa per due lesioni importanti. Volevo rassicurarvi che è andata bene e che ci sentiamo presto! Vi voglio bene! Baci”. Al momento non sappiamo cosa le sia capitato ma abbiamo potuto constatare il grande affetto ricevuto da amici e svariati fan. Nei commenti è arrivato anche il messaggio di Leonardo Greco con il quale la storia era finita dopo un certo periodo di tempo dopo l’esperienza su Canale 5. La speranza è quella di ricevere al più presto aggiornamenti dettagliati sulle sue condizioni, possibilmente con notizie positive in vista del futuro.